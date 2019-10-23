Порошенко и Мальдивы. ГБР получило доступ к данным редакции Схем

Схемы (Фото: скриншот видео Радио Свобода)

Печерский районный суд Киева предоставил временный доступ следователям Госбюро расследований к коммуникации редакции программы Схемы: Коррупция в деталях, которая готовила расследование об отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что ГБР получило доступ к ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов, водителей, а также оплате их труда. Решение суда датировано 17 октября, срок его действия - 30 дней.

"Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - отмечают в редакции.

В перечень данных, которые могут получить следователи, входят весь отстнятый материал; информационные запросы и ответы на них в рамках подготовки программы; документы об оплате труда сотрудников, привлеченных к подготовке расследования; другие документы, связанные с выпуском Схем об отдыхе пятого президента. Данное постановление не подлежит обжалованию.

Как сообщается на странице Схем в Facebook, редакция уже консультируется с адвокатами о юридических инструментах защиты от подобного вмешательства в работу, а также готовит заявление.

Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" отдых обошелся ему в $500 тысяч.

отдых обошелся ему в $500 тысяч. При этом Порошенко заявил , что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.

заявил 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что в о время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

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