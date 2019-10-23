Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко и Мальдивы. ГБР получило доступ к данным редакции Схем

Порошенко и Мальдивы. ГБР получило доступ к данным редакции Схем - Фото
Схемы (Фото: скриншот видео Радио Свобода)
23.10.2019, 16:30

Срок действия разрешения - один месяц

Печерский районный суд Киева предоставил временный доступ следователям Госбюро расследований к коммуникации редакции программы Схемы: Коррупция в деталях, которая готовила расследование об отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что ГБР получило доступ к ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов, водителей, а также оплате их труда. Решение суда датировано 17 октября, срок его действия - 30 дней.

"Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - отмечают в редакции.

В перечень данных, которые могут получить следователи, входят весь отстнятый материал; информационные запросы и ответы на них в рамках подготовки программы; документы об оплате труда сотрудников, привлеченных к подготовке расследования; другие документы, связанные с выпуском Схем об отдыхе пятого президента. Данное постановление не подлежит обжалованию.

Как сообщается на странице Схем в Facebook, редакция уже консультируется с адвокатами о юридических инструментах защиты от подобного вмешательства в работу, а также готовит заявление.

  • Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" отдых обошелся ему в $500 тысяч.
  • При этом Порошенко заявил, что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.
  • 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что во время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

Читайте также: Порошенко о поездке на Мальдивы: У ГБР болезненное воображение

Напишите нам
Петр Порошенко Мальдивы гбр радио свобода схемы журналисты
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 