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Порошенко о поездке на Мальдивы: У ГБР болезненное воображение

Порошенко о поездке на Мальдивы: У ГБР болезненное воображение - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)
06.08.2019, 15:53

В Европейской солидарности считают, что "поддельные документы" Порошенко - плод "болезненного воображения" Портнова и ГБР

В партии Европейская солидарность заявили, что лидер партии и пятый президент Петр Порошенко пересекал госграницу всегда в соответствии с законом. Это также касается его поездки на Мальдивы в начале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в сообщении.

В Европейской солидарности считают, что "поддельные документы" существуют только в их (Андрея Портнова и ГБР, - ред.) болезненном воображении".

Там также отреагировали на заявление Портнова о якобы открытых в Панаме против Порошенко уголовных делах. В ЕС заявили, что у Порошенко нет компаний в этой стране.

"Зато статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - отметили в партии Порошенко.

Сегодня ГБР начало проверку информации о том, что во время поездки на Мальдивы в 2018 году Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

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Петр Порошенко Мальдивы гбр Андрей Портнов
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