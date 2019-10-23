Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко и Мальдивы. Схемы отреагировали на решение суда для ГБР

Порошенко и Мальдивы. Схемы отреагировали на решение суда для ГБР - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.10.2019, 17:49

Журналисты отметили ряд рисков из-за решения Печерского суда

Журналисты программы Схемы: Корррупция в деталях отреагировали на решение Печерского суда Киева, которым предоставлен доступ к внутренним данным редакции в рамках расследования дела, связанного с отдыхом на Мальдивах пятого президента Петра Порошенко. С соответствующим заявлением выступила редакция программы.

В нем сказано, что редакция видит ряд рисков из-за вынесенного судом решения. В частности, поясняется в заявлении, это чрезмерный объем затребованных данных, риск раскрытия источников и обысков, непрогнозируемость действий правоохранителей, а также невозможность обжалования.

При этом, Схемы отмечают, что не видят возможности предоставлять следствию внутреннюю информацию редакции, которая не имеет отношения к уголовному делу и несет риски раскрытия журналистских источников. 

"Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - отметили в редакции Схем.

  • Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов Схем, отдых обошелся ему в $500 тысяч.
  • При этом Порошенко заявил, что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.
  • 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что во время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.
  • Сегодня стало известно, что 17 октября суд предоставил доступ следователям ГБР к коммуникации редакции, которая готовила расследование о Порошенко.

Читайте также: Порошенко о поездке на Мальдивы: У ГБР болезненное воображение

Напишите нам
схемы Печерский суд журналисты гбр Петр Порошенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 