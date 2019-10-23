Порошенко и Мальдивы. Схемы отреагировали на решение суда для ГБР

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Журналисты программы Схемы: Корррупция в деталях отреагировали на решение Печерского суда Киева, которым предоставлен доступ к внутренним данным редакции в рамках расследования дела, связанного с отдыхом на Мальдивах пятого президента Петра Порошенко. С соответствующим заявлением выступила редакция программы.

В нем сказано, что редакция видит ряд рисков из-за вынесенного судом решения. В частности, поясняется в заявлении, это чрезмерный объем затребованных данных, риск раскрытия источников и обысков, непрогнозируемость действий правоохранителей, а также невозможность обжалования.

При этом, Схемы отмечают, что не видят возможности предоставлять следствию внутреннюю информацию редакции, которая не имеет отношения к уголовному делу и несет риски раскрытия журналистских источников.

"Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - отметили в редакции Схем.

Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов Схем, отдых обошелся ему в $500 тысяч.

отдых обошелся ему в $500 тысяч. При этом Порошенко заявил , что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.

заявил 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что в о время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

Сегодня стало известно, что 17 октября суд предоставил доступ следователям ГБР к коммуникации редакции, которая готовила расследование о Порошенко.

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