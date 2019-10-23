Порошенко и Мальдивы. Схемы отреагировали на решение суда для ГБР

Журналисты программы Схемы: Корррупция в деталях отреагировали на решение Печерского суда Киева, которым предоставлен доступ к внутренним данным редакции в рамках расследования дела, связанного с отдыхом на Мальдивах пятого президента Петра Порошенко. С соответствующим заявлением выступила редакция программы.
В нем сказано, что редакция видит ряд рисков из-за вынесенного судом решения. В частности, поясняется в заявлении, это чрезмерный объем затребованных данных, риск раскрытия источников и обысков, непрогнозируемость действий правоохранителей, а также невозможность обжалования.
При этом, Схемы отмечают, что не видят возможности предоставлять следствию внутреннюю информацию редакции, которая не имеет отношения к уголовному делу и несет риски раскрытия журналистских источников.
"Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - отметили в редакции Схем.
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