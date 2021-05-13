Журналисты программы Схемы обнаружили связи заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с членами комиссии, которая избирает председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры. Об этом рассказывается в новом сюжете программы.
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По данным журналистов, с двумя из них Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским, с другими – ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времена президентства Виктора Януковича, один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи.
В комментарии журналистам несколько членов комиссии свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.
Как установили журналисты, председатель комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.
Члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как выяснили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии – по вопросам правовой реформы, созданной указом Зеленского.
Другой член комиссии Богдан Романюк был научным руководителем Татарова. В 2007 году под руководством Романюка Татаров защитил кандидатскую диссертацию в Киевском университете внутренних дел.
Редакция Схем направила отдельный запрос в Офис президента с просьбой о комментарии Татарова.
- 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие считает, что Татаров якобы был причастен к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- 4 февраля 2021-го Антикорсуд остановил решение Печерского суда, по которому дело забрали у НАБУ.
- 23 февраля должно было состояться заседание суда, в котором Татаров пытается оспорить вручение ему подозрения. Заседание перенесли.
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