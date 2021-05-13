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У Татарова есть связи с членами комиссии, выбирающей антикоррупционного прокурора – Схемы видео

13.05.2021, 22:40
Видео: Схемы
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Журналисты программы Схемы обнаружили связи заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с членами комиссии, которая избирает председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры. Об этом рассказывается в новом сюжете программы.

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По данным журналистов, с двумя из них Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским, с другими – ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времена президентства Виктора Януковича, один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи.

В комментарии журналистам несколько членов комиссии свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.

Как установили журналисты, председатель комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.

Члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как выяснили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии – по вопросам правовой реформы, созданной указом Зеленского.

Другой член комиссии Богдан Романюк был научным руководителем Татарова. В 2007 году под руководством Романюка Татаров защитил кандидатскую диссертацию в Киевском университете внутренних дел.

Редакция Схем направила отдельный запрос в Офис президента с просьбой о комментарии Татарова.

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Наталия Медведева
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Олег Татаров схемы
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