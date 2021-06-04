Глава комитета Рады выбыл из конкурса на руководителя САП – не прошел по добропорядочности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от Слуги народа Андрей Костин не прошел по критерию добропорядочности и покидает конкурс на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его информации, ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий не проголосовали "за" добропорядочность Костина.

Как сообщил Шабунин, пять членов комиссии, делегированные парламентом Андрей Гуджал, Евгений Соболь, Богдан Романюк, Екатерина Коваль, Елена Бусол, проголосовали "за" добропорядочность Костина.

23 июля 2020-го сообщалось, что глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, потому что не знает, кем заменить судей ОАСК.

21 августа 2020 года Назар Холодницкий написал заявление об увольнении с поста главы САП. Его обязанности исполняет Максим Грищук, он тоже участвует в конкурсе.

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Наталия Медведева

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