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Глава комитета Рады выбыл из конкурса на руководителя САП – не прошел по добропорядочности

04.06.2021, 19:51
Глава комитета Рады выбыл из конкурса на руководителя САП – не прошел по добропорядочности - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от Слуги народа Андрей Костин не прошел по критерию добропорядочности и покидает конкурс на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его информации, ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий не проголосовали "за" добропорядочность Костина.

Как сообщил Шабунин, пять членов комиссии, делегированные парламентом Андрей Гуджал, Евгений Соболь, Богдан Романюк, Екатерина Коваль, Елена Бусол, проголосовали "за" добропорядочность Костина.

  • 23 июля 2020-го сообщалось, что глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, потому что не знает, кем заменить судей ОАСК.
  • 21 августа 2020 года Назар Холодницкий написал заявление об увольнении с поста главы САП. Его обязанности исполняет Максим Грищук, он тоже участвует в конкурсе.

Читайте также: Конкурс на главу САП. Прокурора, которому угрожал Портнов, вычеркнули из списка – ЦПК

Наталия Медведева
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сап Андрей Костин
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