Глава комитета Рады выбыл из конкурса на руководителя САП – не прошел по добропорядочности
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от Слуги народа Андрей Костин не прошел по критерию добропорядочности и покидает конкурс на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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По его информации, ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий не проголосовали "за" добропорядочность Костина.
Как сообщил Шабунин, пять членов комиссии, делегированные парламентом Андрей Гуджал, Евгений Соболь, Богдан Романюк, Екатерина Коваль, Елена Бусол, проголосовали "за" добропорядочность Костина.
- 23 июля 2020-го сообщалось, что глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, потому что не знает, кем заменить судей ОАСК.
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий написал заявление об увольнении с поста главы САП. Его обязанности исполняет Максим Грищук, он тоже участвует в конкурсе.
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