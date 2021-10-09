"Мы очень разочарованы". ЕС и США отреагировали на задержку конкурса по избранию главы САП
Европейский Союз и США очень разочарованы промедлением в конкурсе по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку она подрывает работу антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении на странице посольства США в Facebook.
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"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя САП, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", – говорится в заявлении.
США и ЕС призывают конкурсную комиссию без задержек восстановить работу.
Там подчеркнули, что задержка отбора главы САП подрывает работу антикоррупционных органов, которые Украина создала вместе с партнерами.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- Сегодня в ЦПК заявили, что "подконтрольные ОП" члены комиссии сорвали ключевой этап конкурса на главу САП.
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