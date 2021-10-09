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"Мы очень разочарованы". ЕС и США отреагировали на задержку конкурса по избранию главы САП

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 13:28
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - ЕРА)

Европейский Союз и США очень разочарованы промедлением в конкурсе по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку она подрывает работу антикоррупционных органов. Об этом говорится в заявлении на странице посольства США в Facebook.

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"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя САП, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", – говорится в заявлении.

США и ЕС призывают конкурсную комиссию без задержек восстановить работу.

Там подчеркнули, что задержка отбора главы САП подрывает работу антикоррупционных органов, которые Украина создала вместе с партнерами.

"Мы очень разочарованы". ЕС и США отреагировали на задержку конкурса по избранию главы САП

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС конкурс сап Посольство США джо байден офис президента
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