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"Адекватных объяснений не услышал". Зеленский призвал провести конкурс в САП как положено

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 15:16
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он призвал в Twitter отборочную работать как положено.

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"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено", – написал он.

Зеленский также заверил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом. 

"Адекватных объяснений не услышал". Зеленский призвал провести конкурс в САП как положено

Читайте также в разделе Мнения: Зеленский обязался двигать Украину вперед. Обмануть Байдена будет ошибкой

Марк Сировой
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