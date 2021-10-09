"Адекватных объяснений не услышал". Зеленский призвал провести конкурс в САП как положено

Президент Владимир Зеленский не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он призвал в Twitter отборочную работать как положено.

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"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено", – написал он.

Зеленский также заверил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.

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Марк Сировой

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