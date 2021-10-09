"Адекватных объяснений не услышал". Зеленский призвал провести конкурс в САП как положено
09.10.2021, 15:16
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он призвал в Twitter отборочную работать как положено.
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"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено", – написал он.
Зеленский также заверил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- Сегодня в ЦПК заявили, что "подконтрольные ОП" члены комиссии сорвали ключевой этап конкурса на главу САП.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
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