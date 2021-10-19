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Зеленский нашел причину, почему не ликвидирован ОАСК. Намекнул на "торможение" Разумковым

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 06:48
Зеленский нашел причину, почему не ликвидирован ОАСК. Намекнул на
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Поданный президентом полгода назад "безотлагательный" законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева, а также законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро и реформе Службы безопасности Украины никак не могут рассмотреть или принять в Раде, и за этим якобы стоят некие "влиятельные люди". Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV.

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Глава государства намекнул, что проволочки также могут быть связаны с Дмитрием Разумковым, ныне уже экс-спикером.

"И (на рассмотрение) многих других влиятельных законов, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Есть вызовы, определенные торможения, однако сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Рады, мы ускорим голосования", – сказал он.

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Также президент напомнил о "перезагрузке Конституционного суда", для чего необходимо "полностью поменять судей".

"Мы ждали от Рады представителей, этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно и будет проголосован обязательно закон о КСУ. Процесс идет", – отметил он.

Зеленский полагает, что "большинство судей" Верховного суда не хотят, чтобы судебная реформа пробуксовывала: "Уверен, несмотря на обращение Верховного суда в КСУ, сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу. Бывает все, правда".

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Закон о НАБУ, говорит Зеленский, могут принять "при условии слаженной работы депутатов" на ближайшей пленарной неделе. По его мнению, после ухода Разумкова с должности спикера, "сейчас мы ускорим этот процесс".

Президент также "убежден", что "вскоре" будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Евгений Пилипенко
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