Зеленский нашел причину, почему не ликвидирован ОАСК. Намекнул на "торможение" Разумковым
Поданный президентом полгода назад "безотлагательный" законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева, а также законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро и реформе Службы безопасности Украины никак не могут рассмотреть или принять в Раде, и за этим якобы стоят некие "влиятельные люди". Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава государства намекнул, что проволочки также могут быть связаны с Дмитрием Разумковым, ныне уже экс-спикером.
"И (на рассмотрение) многих других влиятельных законов, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Есть вызовы, определенные торможения, однако сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Рады, мы ускорим голосования", – сказал он.
Спецпроект: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК
Также президент напомнил о "перезагрузке Конституционного суда", для чего необходимо "полностью поменять судей".
"Мы ждали от Рады представителей, этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно и будет проголосован обязательно закон о КСУ. Процесс идет", – отметил он.
Зеленский полагает, что "большинство судей" Верховного суда не хотят, чтобы судебная реформа пробуксовывала: "Уверен, несмотря на обращение Верховного суда в КСУ, сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу. Бывает все, правда".
Читайте мнение: Эпоха популизма и бездействия. Обещать оказалось проще, чем сделать
Закон о НАБУ, говорит Зеленский, могут принять "при условии слаженной работы депутатов" на ближайшей пленарной неделе. По его мнению, после ухода Разумкова с должности спикера, "сейчас мы ускорим этот процесс".
Президент также "убежден", что "вскоре" будет завершен конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК, которым предлагается заменить его Киевским городским окружным админсудом. Послы G7 поддержали это.
- Глава ОАСК Павел Вовк заявил, что президент в этом вопросе "находится под внешним влиянием", намекая на США.
- Читайте еще и такое мнение: Очистка судов: кто обманывает избирателей Зеленского и блокирует борьбу с судебной мафией.
- А также такое: Судебная реформа от Зеленского – просто обещание. Два года президентства – ни шага вперед.
Комментарии