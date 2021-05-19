Комитет Рады внес в повестку дня сессии парламента законопроекты о ликвидации ОАСК
19.05.2021, 22:20
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)
Сегодня, 19 мая, комитет по правовой политике внес в повестку дня парламента президентские законопроекты по ликвидации Окружного административного суда Киева №5369 и №5370. Об этом сообщает в Facebook фундация DeJure.
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Законопроекты предусматривают немедленную ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда.
Теперь комитет будет рекомендовать парламенту принять законопроекты за основу и в целом.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
- 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- 14 апреля текст законопроекта о ликвидации ОАСК был опубликован на сайте Рады.
- 16 апреля послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК.
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