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Комитет Рады внес в повестку дня сессии парламента законопроекты о ликвидации ОАСК

19.05.2021, 22:20
Комитет Рады внес в повестку дня сессии парламента законопроекты о ликвидации ОАСК - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Сегодня, 19 мая, комитет по правовой политике внес в повестку дня парламента президентские законопроекты по ликвидации Окружного административного суда Киева №5369 и №5370. Об этом сообщает в Facebook фундация DeJure.

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Законопроекты предусматривают немедленную ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 

Теперь комитет будет рекомендовать парламенту принять законопроекты за основу и в целом.

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Наталия Медведева
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ОАСК верховная рада павел вовк
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