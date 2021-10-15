Зеленский вывел Разумкова из СНБО, его место занял Стефанчук

Президент Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его место занял спикер парламента Руслан Стефанчук. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"1) ввести до персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – председателя Верховной Рады Украины (по согласию);

2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова," – говорится в указе.

Указ вступает в действие со дня опубликования.

Конфликт между фракцией Слуга народа и Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

2 октября 2021 года в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.

8 октября спикером Рады был избран Стефанчук, он освободил должность первого вице-спикера.

Сегодня, 15 октября, в 16:00 должно пройти заседание СНБО.

Денис Юдин

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