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Зеленский вывел Разумкова из СНБО, его место занял Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 14:27
Зеленский вывел Разумкова из СНБО, его место занял Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Президент Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его место занял спикер парламента Руслан Стефанчук. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"1) ввести до персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – председателя Верховной Рады Украины (по согласию);
2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова," – говорится в указе.

Указ вступает в действие со дня опубликования.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский снбо указ президента Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
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