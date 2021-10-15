Зеленский собирает сегодня заседание СНБО
15.10.2021, 09:30
Заседание СНБО под председательством Зеленского (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Twitter.
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Заседание СНБО назначено на 16:00 в Офисе президента. Все члены СНБО проинформированы о дате, часе и месте проведения заседания, говорится в сообщении.
- С начала февраля 2021 года СНБО регулярно вводит санкции. 2 февраля 2021 года они были введены против народного депутата Тараса Козака, соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении.
- В июне СНБО ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- В сентябре под санкции СНБО из-за "выборов" в российскую Госдуму на Донбассе и в Крыму попали 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму. Также санкции ввели против семи сотрудников ФСБ, которые имели непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
- 5 октября СНБО создал сайт с украинскими списками санкций.
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