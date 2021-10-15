Зеленский собирает сегодня заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Twitter.

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Заседание СНБО назначено на 16:00 в Офисе президента. Все члены СНБО проинформированы о дате, часе и месте проведения заседания, говорится в сообщении.

Денис Юдин

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