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Рада избрала спикером Руслана Стефанчука

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 11:56
Рада избрала спикером Руслана Стефанчука - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука спикером парламента. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовал 261 нардеп, "против" – три, "воздержались" – 63.

Голосование по фракциям:

Рада избрала спикером Руслана Стефанчука

Стефанчука выдвинула фракция Слуга народа. Часть нардепов из Голоса выдвинула кандидатуру Ярослава Железняка, нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко и внефракционный нардеп Гео Лерос выдвинули кандидатуры друг друга, а фракция Евросолидарность – нардепа Яну Зинкевич. Лерос и Железняк сняли свои кандидатуры во время обсуждения.

Стефанчук набрал наибольшее число голосов при рейтинговом голосовании, после чего его кандидатура была предложена парламенту на утверждение.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Денис Юдин
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верховная рада Руслан Стефанчук спикер верховной рады
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