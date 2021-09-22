Глава Совета судей: Категорически отрицаю, что мы шантажируем нардепов и блокируем реформу

Глава Совета судей Богдан Монич отрицает утверждения, что Совет блокирует судебную реформу и шантажирует депутатов. Он объяснил в комментарии LIGA.net, что Совет судей не устраивает роль делегатов от судейского сообщества в Этическом совете – одном из ключевых органов судебной реформы, который проверяет добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия (ВСП) и его действующих членов.

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"Я категорически отбрасываю заявления о том, что Совет судей шантажируют нардепов и блокирует судебную реформу. Мы стоим наоборот на позиции к внедрению этих двух законов (о реформах Высшей квалификационной комиссии судей и ВСП, – ред.)", – сказал он.

СПРАВКА. 13 сентября . 13 сентября Совет судей не избрал в предусмотренный законом о реформе ВСП срок (один месяц) своих делегатов в Этический совет, без них он не может начать работу. После этого Совет судей обратился к нардепам с просьбой изменить закон. Общественная организация Центр противодействия коррупции заявила, что Совет судей блокирует реформу и шантажирует нардепов.

Монич сказал, что Совет судей решил обратиться к нардепам с просьбой изменить закон о ВСП, поскольку "опасается", что делегаты от судебного сообщества не будут иметь реального значения в Этическом совете.

Чтобы объяснить, он провел параллель: в законе о ВККС международным экспертам для принятия решения надо получить хотя бы один голос делегата от судей – в случае равенства голосов преимущество будет у международных экспертов. В законе о ВСП такого требования фактически нет, утверждает Монич.

"В законе о ВСП фактически записана такая схема работы, когда заседание Этического совета считается правомочным даже при присутствии двух членов из шести. Для принятия решения также надо два голоса международных экспертов. То есть фактически речь идет не о преимущественной роли международных экспертов, а о монопольной", – говорит глава Совета судей.

Монич также заявил, что Совет судей "не смог" выбрать членов Этического совета в течение месяца (установленного законом срока), поскольку среди кандидатов, которых он мог бы рекомендовать "не оказалось желающих идти работать в Этический совет".

Монич считает, что так происходит, поскольку делегат от судей "не будет иметь никакого влияния в Этическом совете вообще".

Он сомневается, что при действующей схеме распределении голосов в Этическом совете Совет судей "вообще сможет выбрать туда делегатов". По его словам, Совету судей помогло бы определиться со своими представителями в Этическом совете, если для принятия решений в нем нужен был бы голос хотя бы одного делегата от судей, пусть и с преимуществом международных экспертов.

"Поэтому мы обратились к нардепам, чтобы все таки они усовершенствовали этот закон. Я не понимаю, с какого момента обращение выглядит как шантаж…Мы рассчитываем, что парламент к нам прислушается. Если это будет сделано, то это значительно ускорит избрание кандидата в Этический совет. И более качественные кандидаты смогут подать нам документы", – считает Монич.

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Марк Сировой

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