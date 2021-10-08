Верховный суд просит КСУ проверить на конституционность судебную реформу Зеленского
Пленум Верховного суда просит Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение было принято в Верховном суде сегодня, 8 октября, трансляцию вел YouTube-канал Право ТВ.
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За обращение в КСУ проголосовали 129 участников пленума, против – 15.
"Решение принято. Давайте пожелаем Конституционному суду успехов в рассмотрении нашего представления", – сказала глава Верховного суда Валентина Данишевская, которая тоже отдала голос "за".
Пленум ВС просит КСУ оценить конституционность отдельных положений закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
Центр противодействия коррупции заявляет, что судьи ВС выступают против:
- отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;
- оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание;
- увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;
- порядка принятия решений Этическим советом.
В ЦПК заявляют, что этим голосованием пленума Верховный суд "руками КСУ решил похоронить судебную реформу".
- 3 августа 2021-го президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП.
- 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Эксперт ЦПК Галина Чижик заявила LIGA.net, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября глава Совета судей Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.
- 21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и месяц будет принимать документы, также он обратился к нардепам с просьбой изменить закон. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу. Послов G7 разочаровывает медлительность Совета судей.
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