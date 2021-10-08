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Верховный суд просит КСУ проверить на конституционность судебную реформу Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 13:09
Верховный суд просит КСУ проверить на конституционность судебную реформу Зеленского - Фото
Валентина Данишевская (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Пленум Верховного суда просит Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение было принято в Верховном суде сегодня, 8 октября, трансляцию вел YouTube-канал Право ТВ.

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За обращение в КСУ проголосовали 129 участников пленума, против – 15.

"Решение принято. Давайте пожелаем Конституционному суду успехов в рассмотрении нашего представления", – сказала глава Верховного суда Валентина Данишевская, которая тоже отдала голос "за".

Пленум ВС просит КСУ оценить конституционность отдельных положений закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Центр противодействия коррупции заявляет, что судьи ВС выступают против:

- отстранения членов ВСП, которые по заключению Этического совета не соответствуют критериям добропорядочности;
- оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание;
- увольнения действующих членов Высшего совета правосудия;
- порядка принятия решений Этическим советом.

В ЦПК заявляют, что этим голосованием пленума Верховный суд "руками КСУ решил похоронить судебную реформу".

Верховный суд просит КСУ проверить на конституционность судебную реформу Зеленского

Читайте также: "Блокировать судебную реформу не позволю". Зеленский отреагировал на действия Совета судей

Оксана Житнюк
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ксу верховный суд реформа этический совет
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