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Резонансное ДТП с Трухиным. Депутата еще не допросили, видео момента аварии тоже нет

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 20:15
Резонансное ДТП с Трухиным. Депутата еще не допросили, видео момента аварии тоже нет - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По делу о ДТП с участием депутата от Слуги народа Александра Трухина Госбюро расследований допросило более десяти свидетелей, видео момента аварии следствие пока получить не смогло. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Украинской правды.

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В бюро сказали, что устанавливают, кто был за рулем Audi на момент аварии.

В ответе говорится, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения автомобилей, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Вместе с тем, видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, в настоящее время в уголовном производстве отсутствует.

На данный момент бюро допросило более десяти свидетелей происшествия. В то же время допросить самого Трухина следователи планируют после проведения назначенных экспертиз.

В ГБР пояснили, что после передачи производства из полиции в бюро создали новую следственную группу.

  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение. 
  • Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
  • В разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк депутат сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

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Вадим Ребрина
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дтп Слуга народа гбр Александр Трухин
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