Резонансное ДТП с Трухиным. Депутата еще не допросили, видео момента аварии тоже нет

По делу о ДТП с участием депутата от Слуги народа Александра Трухина Госбюро расследований допросило более десяти свидетелей, видео момента аварии следствие пока получить не смогло. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Украинской правды.

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В бюро сказали, что устанавливают, кто был за рулем Audi на момент аварии.

В ответе говорится, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения автомобилей, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Вместе с тем, видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, в настоящее время в уголовном производстве отсутствует.

На данный момент бюро допросило более десяти свидетелей происшествия. В то же время допросить самого Трухина следователи планируют после проведения назначенных экспертиз.

В ГБР пояснили, что после передачи производства из полиции в бюро создали новую следственную группу.

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

В разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк депутат сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

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Вадим Ребрина

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