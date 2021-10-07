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Скандальное ДТП с Трухиным. Руководству фракции он сказал, что не был за рулем

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 22:21
Скандальное ДТП с Трухиным. Руководству фракции он сказал, что не был за рулем - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат Слуги народа Александр Трухин, который в августе стал участником резонансного ДТП, в разговоре с замглавы фракции СН Еленой Шуляк сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия. Об этом Шуляк рассказала в интервью hromadske.

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"Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем", – сказала Шуляк.

По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, свободной трактовки".

На вопрос, почему Трухин до сих пор сам публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".

"Возможно, менеджеры, которые ведут его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии, но это же личное дело каждого. Мы все по-разному коммуницируем, иногда не очень удачно..." – сказала замглавы фракции СН.

  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение. 
  • Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

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Вадим Ребрина
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дтп Слуга народа елена шуляк Александр Трухин
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