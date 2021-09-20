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ДТП с Трухиным. Полиция предположила, что за рулем был депутат, поэтому дело передали

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 17:13
ДТП с Трухиным. Полиция предположила, что за рулем был депутат, поэтому дело передали - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП с участием народного депутата Слуги народа Александра Трухина, предположило, что именно он мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР. Об этом в интервью Цензор.нет сказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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"Видео мы снимали с камер по движению этого автомобиля со стороны Борисполя, и там фиксировалось, что за рулем находился водитель депутата. Но на отрезке пути перед въездом в Киев, где положили новый асфальт, камер вообще нет. И мы предположили, что депутат мог пересесть за руль, потому инициировали неоднократно перед прокуратурой передачу этого уголовного производства в ГБР", – сказал Выговский.

Он рассказал, что на момент приезда полиции на место ДТП Трухин находился там.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом было ДНК, были проведены другие следственные действия и назначены экспертизы, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было, поэтому за подробностями уже обращайтесь туда", – добавил начальник столичной полиции.

Также он подтвердил, что полиция провела экспертизу на содержание алкоголя в крови, но отказался сообщить о ее результатах из-за того, что "расследование ведет другой правоохранительный орган".

  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение. 
  • Поскольку подозреваемым в преступлении может быть депутат, дело передали в ГБР. 
Вадим Ребрина
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дтп Слуга народа Александр Трухин
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