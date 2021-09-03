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ДТП с Трухиным. ГБР ищет свидетелей и обещает "объективно расследовать" резонансную аварию

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 12:45
ДТП с Трухиным. ГБР ищет свидетелей и обещает
ДТП с участием Трухина (фото - Центр новостей)

Государственное бюро расследований 2 сентября получило от полиции материалы по резонансному ДТП с предположительным участием народного депутата и ищет свидетелей аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как сообщают в Госбюро расследований, ДТП произошло 23 августа на Бориспольской трассе.

"По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль", – сказано в сообщении.

В результате тройной аварии пострадали шесть человек, полиция открыла дело по статье о нарушении ПДД.

Госбюро призывает свидетелей аварии обратиться в ГБР по почте [email protected] или по телефону +38 (044) 300 27 07.

ГБР начало досудебное расследование, следователи изучают доказательства, также планируется проведение ряда экспертиз для установления обстоятельств преступления.

Также в ГБР обещают "эффективное, полное и объективное расследование" по факту ДТП.

  • 23 августа 2021-го на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что не отправлял запросы в МВД касательно ДТП и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ. 
  • 1 сентября сообщалось, что Трухин впервые прокомментировал ДТП – он заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил. 
  • Пострадавший в ДТП водитель Daewoo сообщил, что в полиции его заставили подписать бумаги о "молчании" по поводу деталей ДТП, пока идут следственные действия.

Читайте также: "Слуга народа" попал в ДТП. Но СМИ массово удаляют новость об этом. Что происходит

Оксана Житнюк
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дтп Слуга народа авария гбр свидетели Александр Трухин
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