ДТП с Трухиным. ГБР ищет свидетелей и обещает "объективно расследовать" резонансную аварию
Государственное бюро расследований 2 сентября получило от полиции материалы по резонансному ДТП с предположительным участием народного депутата и ищет свидетелей аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Как сообщают в Госбюро расследований, ДТП произошло 23 августа на Бориспольской трассе.
"По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль", – сказано в сообщении.
В результате тройной аварии пострадали шесть человек, полиция открыла дело по статье о нарушении ПДД.
Госбюро призывает свидетелей аварии обратиться в ГБР по почте [email protected] или по телефону +38 (044) 300 27 07.
ГБР начало досудебное расследование, следователи изучают доказательства, также планируется проведение ряда экспертиз для установления обстоятельств преступления.
Также в ГБР обещают "эффективное, полное и объективное расследование" по факту ДТП.
- 23 августа 2021-го на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что не отправлял запросы в МВД касательно ДТП и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ.
- 1 сентября сообщалось, что Трухин впервые прокомментировал ДТП – он заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил.
- Пострадавший в ДТП водитель Daewoo сообщил, что в полиции его заставили подписать бумаги о "молчании" по поводу деталей ДТП, пока идут следственные действия.
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