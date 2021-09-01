Трухин впервые прокомментировал скандальное ДТП: был ли за рулем, не признался

Народный депутат Александр Трухин заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение. Об этом Трухин сообщил агентству Интерфакс-Украина в своем письменном ответе на запрос.

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По словам депутата, он рассказал коллегам по партии Слуга народа о том, что произошло.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – написал Трухин.

Депутат, который впервые прокомментировал одно из самых обсуждаемых сейчас событий, произошедшее еще 23 августа, говорит, что не собирался скрывать своего в нем участия.

"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", – говорится в тексте ответа.

Трухин утверждает, что водители всех автомобилей, участвовавших в ДТП, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. "И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", – написал депутат.

"Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", – написал Трухин,

Он также добавил, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках".

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко вчера заявил, что не отправлял запросы в МВД касательно ДТП и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ.

Вадим Ребрина

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