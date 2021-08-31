"Я не могу всех проверить". Корниенко не пытался выяснить подробности о ДТП с Трухиным

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко не отправлял запросы в МВД касательно ДТП с участием депутата СН Александром Трухиным и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ. Об этом Корниенко сказал в комментарии Радио Свобода.

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Авария произошла 23 августа. Корниенко говорит, что виделся с Трухиным 28 августа, но ДТП они якобы не обсуждали. По словам Корниенко, он не помнит, знал ли на тот момент эту информацию.

Глава партии говорит, что с Трухиным в последние несколько дней "нет контакта". "У него какие-то семейные дела, или медийно-семейные", – сказал Корниенко. По его словам, он не знает, где находится Трухин и в каком он состоянии.

Далее приводим небольшой фрагмент беседы Корниенко с журналисткой РС полностью.

- Вы председатель партии Слуга народа. Вы лично для себя это не проверяли?

- Ну, я председатель партии, но у нас семь тысяч депутатов разных советов, ну я же не могу всех проверить...

- Вы лично, как глава партии президента и замглавы фракции, направляли депутатский запрос в МВД, чтобы выяснить детали дела?

- Нет. Мы сейчас ожидаем этого в рабочем режиме. Если там будут медлить, то будем направлять какие-то запросы.

- А чего вы ждете?

- Информацию от них. Почему информация по условному Юрченко была там через день, а тут ... я думаю, они должны дать какую-то информацию.

После ряда уточняющих вопросов Корниенко сказал, что информации от правоохранителей будет ждать до пятницы, а потом направит запросы.

На вопрос, почему не сделать это раньше, чтобы общество получило ответы на вопросы о скандальном ДТП, Корниенко ответил: "Это политический вопрос. Министров, которых я назначаю, стараюсь не доводить до форм парламентского контроля. Есть форма рабочего сотрудничества в рамках коалиции... Инструменты парламентского контроля мы всегда успеем использовать, и к тому же, вы лучше меня знаете, что на запрос можно ответить формально".

На вопрос, какой может быть политическая ответственность для Трухина, Корниенко ответил: "Ну, если будут доказаны факты, что он был за рулем и был в нетрезвом состоянии, тогда будем обсуждать".

Ранее Цензор.нет со ссылкой на свои источники сообщил, что в Audi вместе с Трухиным находился глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров. Издание предположило, что именно он лежит окровавленный на асфальте на видео с места происшествия.

Еще один фрагмент из комментария Корниенко.

- Что вам известно о состоянии Мухтарова? Где он? Он ходит на работу? Вы, как председатель партии, выясняли это для себя?

- Нет, я это пока не выяснял.

- Господин Корниенко, а вы точно председатель партии? Вам интересно, что происходит?

- Конечно, интересно. Я нахожусь в рабочей поездке в другом регионе.

- Сегодня будете выяснять, что с Мухтаровым?

- Если вас это так интересует, то вы можете это сделать.

- А вам не интересно?

- Мне мой полтавский центр сообщает всю информацию.

- И что они вам докладывают?

- Никакой негативной информации не сообщают.

- А что вам мешает просто позвонить Мухтарову, спросить о его состоянии и уточнить, был ли он в той ДТП?

- Когда надо будет – позвоню.

История о ДТП с Трухиным, в которой пострадали шесть человек, обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. Трухин ничего не сказал до сих пор.

Сегодня дело о ДТП полиция передала в Госбюро расследований, так как один из свидетелей заявил, что именно Трухин был за рулем Audi.

Вадим Ребрина

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