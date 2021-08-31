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ДТП с Трухиным. Свидетель заявил, что депутат был за рулем — дело передали в ГБР

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 18:32
ДТП с Трухиным. Свидетель заявил, что депутат был за рулем — дело передали в ГБР - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Дело о ДТП с участием депутата Слуги народа Александра Трухина полиция передала в Госбюро расследований, так как один из свидетелей заявил, что именно депутат был за рулем Audi. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции впервые прокомментировали это происшествие.

По данным следствия, ДТП произошло 23 августа в Дарницком районе Киева. Тогда автомобиль Audi, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль Ford, который двигался впереди, а Ford – в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

В тот же день было начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

На месте происшествия патрульные полицейские и следователи документально зафиксировали всех лиц, ехавших в автомобилях. На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились у автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП, отметили в полиции.

Полицейские опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль.

"Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как впоследствии выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае – народным депутатом), дело должно расследовать ГБР. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в бюро.

История о ДТП с Трухиным обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость о об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Трухин и руководство партии отмалчиваются, отказываясь от комментариев. Официальных подтверждений того, что именно депутат был за рулем, на данный момент нет.

Вадим Ребрина
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дтп Слуга народа Александр Трухин
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