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Водитель Daewoo о ДТП с Трухиным: Чтобы молчал, в полиции заставили подписать бумаги

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 15:23
Водитель Daewoo о ДТП с Трухиным: Чтобы молчал, в полиции заставили подписать бумаги - Фото
Скриншот из видео Радио Свобода

Пострадавший в ДТП при участии народного депутата от партии Слуга народа Александра Трухина водитель Daewoo не узнал на видео женщину, которая якобы ехала с ним в авто. Также водитель по имени Валентин сообщил, что подписал в полиции документ и не имеет права комментировать события, пока идет следствие, передает Радио Свобода.

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Водитель Daewoo подтвердил, что в день ДТП с ним в машине была попутчица в двумя детьми, но он не был с ней знаком и даже не знает имени. Журналисты показали Валентину видео РБК-Украина с женщиной, на что он сказал: "Что-то не похожа".

"Другая была. Да, другая женщина была, кажется", – сказал он.

Журналисты спросили, не пытались ли с Валентином "договориться" и заплатить деньги за молчание, на что он ответил – чтобы молчал, в полиции заставили подписать бумаги.

"Пока идут следственные действия – закрой рот", – объяснил он.

Также журналисты сообщают, что во время общения мужчина отходил разговаривать по телефону со следователем, после чего наотрез отказался отвечать на вопросы: "Извините, но мне со следственными органами проблемы не нужны".

Водитель Daewoo сообщил, что сам он в ДТП практически не пострадал, однако полчаса был закрыт в разбитом авто, "как консерва в банке". По его словам, он ехал со скоростью около 80 км/ч, а "догнавшее" его авто – около 120 км/ч.

  • 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
  • История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 
  • Глава партии Слуга народа Александр Корниенко вчера заявил, что не отправлял запросы в МВД касательно ДТП и не пытался выяснить, пострадал ли в этом происшествии глава фракции СН в Полтавском облсовете Фахраддин Мухтаров, как об этом пишут СМИ. 
  • 1 сентября сообщалось, что Трухин впервые прокомментировал ДТП – он заявил, что "был на месте аварии", но в каком качестве, не уточнил. 

Читайте также: "Слуга народа" попал в ДТП. Но СМИ массово удаляют новость об этом. Что происходит

Оксана Житнюк
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дтп Слуга народа авария Александр Трухин
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