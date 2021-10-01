"Сами за рулем были?" Трухин сказал, что приехал в Трускавец на велосипеде: видео
01.10.2021, 17:21
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Депутат Слуги народа Александр Трухин, который в августе стал фигурантом скандального ДТП, заявил, что приехал на "Большую фракцию" СН в Трускавце на велосипеде.
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В отеле Риксос, где проходит собрание фракции, у Трухина с журналисткой Радио Свобода состоялся следующий диалог:
- А вы на автомобиле сюда приехали?
- На велосипеде.
- Сами за рулем были?
- На велосипеде? Да.
— А ви на автомобілі сюди приїхали?— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021
— На велосипеді
— Самі за кермом були?
— На велосипеді – так.
Ось так "слуга народу" Олександр Трухін поспілкувався в "Ріксосі" з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP
- 23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.
- 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.
- Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.
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