"Сами за рулем были?" Трухин сказал, что приехал в Трускавец на велосипеде: видео

Депутат Слуги народа Александр Трухин, который в августе стал фигурантом скандального ДТП, заявил, что приехал на "Большую фракцию" СН в Трускавце на велосипеде.

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В отеле Риксос, где проходит собрание фракции, у Трухина с журналисткой Радио Свобода состоялся следующий диалог:

- А вы на автомобиле сюда приехали?

- На велосипеде.

- Сами за рулем были?

- На велосипеде? Да.

— А ви на автомобілі сюди приїхали?

— На велосипеді

— Самі за кермом були?

— На велосипеді – так.



Ось так "слуга народу" Олександр Трухін поспілкувався в "Ріксосі" з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

Вадим Ребрина

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