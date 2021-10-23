Судебная реформа разблокирована: Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет

Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет, который будет оценивать кандидатов в Высший совет правосудия. Трансляция заседания велась в YouTube канале Совета судей.

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С помощью рейтингового голосования кандидатами в Этический совет были избраны судья в отставке Владимир Сиверин, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун и судьи Верховного суда Лев Кишакевич и Татьяна Чумаченко.

В Центре противодействия коррупции заявили, что двое из делегированных кандидатов "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности".

В ЦПК отметили, что Трясун в 2016 году прошел квалификационное оценивание, которое не предполагало участия общественности и увольнения недобропорядочных судей.

В декларации Трясуна о родственных связях за 2016 год указано, что его брат Павел по крайней мере до 2012 года занимал должность командира полка "Беркута" в Киевской области, заявили в ЦПК, и сослались на материалы тайной бухгалтерии беглого президента Виктора Януковича, по которым Павел Трясун якобы получал поощрение ко Дню милиции в 2011 году в размере 20 000 грн.

В 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, которого обвиняют в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года, отметили в ЦПК.

Также ЦПК со ссылкой на информацию фундации DEJURE утверждает, что судья Сиверин неоднократно принимал своевольные решения, а руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда он якобы давил на сотрудников и подстрекал их превышать полномочия, в том числе – вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.

В ЦПК подчеркнули, что решающие голоса в Этическом совете будут у международных экспертов. Это "позволит этому органу выполнить свое задание – очистить и качественно обновить Высший совет правосудия", – заявила эксперт ЦПК Галина Чижик.

3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.

16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.

Денис Юдин

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