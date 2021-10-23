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Судебная реформа разблокирована: Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 14:28
Судебная реформа разблокирована: Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет - Фото
Суд (фото - Pixabay)

Совет судей выбрал кандидатов в Этический совет, который будет оценивать кандидатов в Высший совет правосудия. Трансляция заседания велась в YouTube канале Совета судей.

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С помощью рейтингового голосования кандидатами в Этический совет были избраны судья в отставке Владимир Сиверин, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун и судьи Верховного суда Лев Кишакевич и Татьяна Чумаченко.

В Центре противодействия коррупции заявили, что двое из делегированных кандидатов "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности".

В ЦПК отметили, что Трясун в 2016 году прошел квалификационное оценивание, которое не предполагало участия общественности и увольнения недобропорядочных судей.

В декларации Трясуна о родственных связях за 2016 год указано, что его брат Павел по крайней мере до 2012 года занимал должность командира полка "Беркута" в Киевской области, заявили в ЦПК, и сослались на материалы тайной бухгалтерии беглого президента Виктора Януковича, по которым Павел Трясун якобы получал поощрение ко Дню милиции в 2011 году в размере 20 000 грн.

В 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, которого обвиняют в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года, отметили в ЦПК.

Также ЦПК со ссылкой на информацию фундации DEJURE утверждает, что судья Сиверин неоднократно принимал своевольные решения, а руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда он якобы давил на сотрудников и подстрекал их превышать полномочия, в том числе – вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.

В ЦПК подчеркнули, что решающие голоса в Этическом совете будут у международных экспертов.  Это "позволит этому органу выполнить свое задание – очистить и качественно обновить Высший совет правосудия", – заявила эксперт ЦПК Галина Чижик.

Денис Юдин
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судебная реформа высший совет правосудия совет судей этический совет Владимир Сиверин Юрий Трясун Лев Кишакевич Татьяна Чумаченко
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