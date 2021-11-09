Сформирован ключевой орган судебной реформы Зеленского: в нем западные и украинские юристы

Сформирован состав Этического совета, ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. В него вошли украинские судьи и юристы из западных стран, передает пресс-служба Офиса президента.

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Членами Этического совета стали:

– Лев Кишакевич, судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде;

– Юрий Трясун, судья Киевского апелляционного суда;

– Владимир Сиверин, судья в отставке Восточного апелляционного суда;

– Роберт Корди, судья в отставке Верховного суда штата Массачусетс;

– сэр Энтони Хупер, судья в отставке Апелляционного суда Англии и Уэльса;

– Лавли Перлинг, экс-генпрокурор Эстонии.

В общественной организации Центр противодействия коррупции утверждали, что Кишакевич и Трясун "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности". В то же время в ЦПК подчеркивали: решающие голоса в Этическом совете будут у международных экспертов – и это позволит органу выполнить свое задание.

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В ОП напомнили, что в течение шести месяцев Этический совет должен единоразово проверить на добропорядочность и соответствие профессиональной этике членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), которые были назначены до вступления в силу закона о перезапуске ВСП.

Президент Владимир Зеленский приветствовал избрание Этического совета и надеется на его скорейшую работу.

"Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", – заявил президент.

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Марк Сировой

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