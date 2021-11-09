Сформирован ключевой орган судебной реформы Зеленского: в нем западные и украинские юристы
Сформирован состав Этического совета, ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. В него вошли украинские судьи и юристы из западных стран, передает пресс-служба Офиса президента.
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Членами Этического совета стали:
– Лев Кишакевич, судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде;
– Юрий Трясун, судья Киевского апелляционного суда;
– Владимир Сиверин, судья в отставке Восточного апелляционного суда;
– Роберт Корди, судья в отставке Верховного суда штата Массачусетс;
– сэр Энтони Хупер, судья в отставке Апелляционного суда Англии и Уэльса;
– Лавли Перлинг, экс-генпрокурор Эстонии.
В общественной организации Центр противодействия коррупции утверждали, что Кишакевич и Трясун "имеют сомнительную репутацию и очевидно не соответствуют критериям добропорядочности". В то же время в ЦПК подчеркивали: решающие голоса в Этическом совете будут у международных экспертов – и это позволит органу выполнить свое задание.
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В ОП напомнили, что в течение шести месяцев Этический совет должен единоразово проверить на добропорядочность и соответствие профессиональной этике членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), которые были назначены до вступления в силу закона о перезапуске ВСП.
Президент Владимир Зеленский приветствовал избрание Этического совета и надеется на его скорейшую работу.
"Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", – заявил президент.
- 3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- Глава Совета судей Богдан Монич отрицал блокировку судебной реформы и был недоволен ролью представителей судейского сообщества в Этическом совете. 16 сентября после встречи с послами G7 в Офисе президента он заявил, что Совет выдвинет своих кандидатов. 23 октября Совет судей выбрал своих кандидатов.
- Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.
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