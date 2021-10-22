UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Судебная реформа нужна Украине для вступления в НАТО и ЕС — послы США и Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 22:57
Судебная реформа нужна Украине для вступления в НАТО и ЕС — послы США и Великобритании - Фото
Кристина Квин и Мелинда Симмонс (скриншот с видео)

Украине необходимо реализовать судебную реформу для получения международных инвестиций и членства в НАТО и Евросоюзе. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказали посол Великобритании Мелинда Симмонс и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Судебная реформа — главная, самая важная из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина окрепла, чтобы Украина могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические устремления", – сказала Квин.

На вопрос, может ли быть последствием не проведения судебной реформы в Украине отказ в международной помощи, Квин сказала: "США всегда будут поддерживать Украину в ее стремлении к прозрачности, уменьшению коррупции и борьбе с внешними угрозами. Поэтому мы ставим таких условий".

Но, по словам представителя США, Украине "придется улучшиться" для получения инвестиций и "вступления в НАТО и ЕС".

"Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность и комфорт судебной системы. А когда Американская торговая палата проводит опрос, барьером №1, который возникает в каждом из них, включая последний, является свободное и независимое судопроизводство", – сказала Квин.

Посол Великобритании на вопрос, какой будет реакция ее страны на неудачу судебной реформы в Украине, ответила: "Великобритания — союзник Украины... Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это также станет проблемой для евроатлантических стремлений Украины. Но для союзных стран все будет так, как было до этого. Мы будем продолжать искать возможность поощрять, и помогать, где мы можем".

  • 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
  • 16 сентября председатель Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете. 
  • 29 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет. 
  • 8 октября пленум Верховного суда попросил Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа ЕС нато мелинда симмонс Кристина Квин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 