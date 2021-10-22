Судебная реформа нужна Украине для вступления в НАТО и ЕС — послы США и Великобритании

Украине необходимо реализовать судебную реформу для получения международных инвестиций и членства в НАТО и Евросоюзе. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказали посол Великобритании Мелинда Симмонс и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

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"Судебная реформа — главная, самая важная из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина окрепла, чтобы Украина могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические устремления", – сказала Квин.

На вопрос, может ли быть последствием не проведения судебной реформы в Украине отказ в международной помощи, Квин сказала: "США всегда будут поддерживать Украину в ее стремлении к прозрачности, уменьшению коррупции и борьбе с внешними угрозами. Поэтому мы ставим таких условий".

Но, по словам представителя США, Украине "придется улучшиться" для получения инвестиций и "вступления в НАТО и ЕС".

"Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность и комфорт судебной системы. А когда Американская торговая палата проводит опрос, барьером №1, который возникает в каждом из них, включая последний, является свободное и независимое судопроизводство", – сказала Квин.

Посол Великобритании на вопрос, какой будет реакция ее страны на неудачу судебной реформы в Украине, ответила: "Великобритания — союзник Украины... Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я соглашаюсь с Кристиной, что это также станет проблемой для евроатлантических стремлений Украины. Но для союзных стран все будет так, как было до этого. Мы будем продолжать искать возможность поощрять, и помогать, где мы можем".

13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.

16 сентября председатель Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.

29 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет.

8 октября пленум Верховного суда попросил Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского.

Вадим Ребрина

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