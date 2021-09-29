Глава Венецианской комиссии призвал украинских судей разблокировать судебную реформу
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет. Заявление Букиккио опубликовано на сайте Венецианской комиссии.
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Он сообщил, что судебная реформа была в центре его недавнего "плодотворного обмена мнениями" с президентом Владимиром Зеленским.
Букиккио отметил, что создание Этического совета – важная часть судебной реформы, и его деятельность предусмотрена украинским законодательством.
"Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в Этический совет. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои собственные назначения, которые необходимы для проведения реформы", – сказал глава Венецианской комиссии.
По его словам, задержка создания Этического совета может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.
"Ответственность за судебную реформу лежит на всех... Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан", – заявил Букиккио.
Глава Венецианской комиссии призвал украинских судей взять на себя ответственность и поддержать реформу, а также обратился к украинским компетентным органам с призывом предпринять необходимые шаги для создания Этического совета.
- 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Эксперт ЦПК Галина Чижик заявила LIGA.net, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.
- 21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и месяц будет принимать документы, также он обратился к нардепам с просьбой изменить закон. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу. Послов G7 разочаровывает медлительность Совета судей.
- По словам главы партии Слуга народа Александра Корниенко, у власти есть механизм влияния на Совет судей. В Совете судей это заявление восприняли как "давление и угрозы".
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