Глава Венецианской комиссии призвал украинских судей разблокировать судебную реформу

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал украинских судей разблокировать судебную реформу и создать Этический совет. Заявление Букиккио опубликовано на сайте Венецианской комиссии.

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Он сообщил, что судебная реформа была в центре его недавнего "плодотворного обмена мнениями" с президентом Владимиром Зеленским.

Букиккио отметил, что создание Этического совета – важная часть судебной реформы, и его деятельность предусмотрена украинским законодательством.

"Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в Этический совет. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои собственные назначения, которые необходимы для проведения реформы", – сказал глава Венецианской комиссии.

По его словам, задержка создания Этического совета может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.

"Ответственность за судебную реформу лежит на всех... Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан", – заявил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии призвал украинских судей взять на себя ответственность и поддержать реформу, а также обратился к украинским компетентным органам с призывом предпринять необходимые шаги для создания Этического совета.

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Оксана Житнюк

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