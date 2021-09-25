Глава Слуги народа: У нас есть механизмы влияния на Совет судей

У власти есть механизмы влияния на Совет судей. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Корниенко говорил, что судебная реформа – это то, для чего нужно два-три года, чтобы пройти все процессы.

"Особенно, если Совет судей будет это блокировать, то это может еще затягиваться. Но у нас есть механизмы влияния на Совет судей", – сказал он.

LIGA.net обратилась за комментарием в Совет судей.

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Марк Сировой

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