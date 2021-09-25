Глава Слуги народа: У нас есть механизмы влияния на Совет судей
25.09.2021, 09:40
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
У власти есть механизмы влияния на Совет судей. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
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Корниенко говорил, что судебная реформа – это то, для чего нужно два-три года, чтобы пройти все процессы.
"Особенно, если Совет судей будет это блокировать, то это может еще затягиваться. Но у нас есть механизмы влияния на Совет судей", – сказал он.
LIGA.net обратилась за комментарием в Совет судей.
- 3 августа 2021-го президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП.
- 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Экспрерт ЦПК Галина Чижик заявила LIGA.net, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября глава Совета судей Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.
- 21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и месяц будет принимать документы, также он обратился к нардепам с просьбой изменить закон. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу. Послов G7 разочаровывает медлительность Совета судей.
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