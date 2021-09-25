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Глава Слуги народа: У нас есть механизмы влияния на Совет судей

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 09:40
Глава Слуги народа: У нас есть механизмы влияния на Совет судей - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

У власти есть механизмы влияния на Совет судей. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Корниенко говорил, что судебная реформа – это то, для чего нужно два-три года, чтобы пройти все процессы.

"Особенно, если Совет судей будет это блокировать, то это может еще затягиваться. Но у нас есть механизмы влияния на Совет судей", – сказал он.

LIGA.net обратилась за комментарием в Совет судей.

Читайте также: "Блокировать судебную реформу не позволю". Зеленский отреагировал на действия Совета судей

Марк Сировой
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судебная реформа Слуга народа совет судей Александр Корниенко этический совет
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