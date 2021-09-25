Совет судей: Заявление главы Слуги народа – это давление и угрозы судебной власти

Совет судей считает давлением и угрозами судебной власти заявление главы партии Слуга народа Александра Корниенко, который сказал, что у его политсилы есть механизм влияния на Совет судей. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Совета судей Богдан Монич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заявления Корниенко и Костина (нардеп СН, глава правового комитета Верховной Рады – ред.) рассматриваем как нескрытое давление и угрозы судебной ветви власти", – сказал он.

Монич не уверен, что с такими заявлениями "все члены Совета судей будут свободными при избрании членов Этического совета" – одного из ключевых органов судебной реформы, который предусмотрен законом о реформе Высшего совета правосудия (ВСП).

"Любое давление на подсознательном уровне вызывает сопротивление. Такую ли реформу ожидает украинский народ? Нужны ли ему ручные судьи?" – сказал он.

Монич также считает, что подобные заявления делаются для поднятия рейтинга и политиков и мешают имплементации закона о реформе ВСП. По его мнению, такие заявления влияют и на потенциальных членов Этического совета, которые "тоже понимают, что после избрания могут стать объектом огульной критики и беспощадного давления".

Монич напомнил, что Конституция гарантирует независимость судебной власти, и заверил: Совет судей будет выполнять закон о реформе ВСП и выбирать своих делегатов в Этический совет "свободно и по прозрачной процедуре" – не из-за давления.

Читайте также: "Блокировать судебную реформу не позволю". Зеленский отреагировал на действия Совета судей

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.