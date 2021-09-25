Совет судей: Заявление главы Слуги народа – это давление и угрозы судебной власти
Совет судей считает давлением и угрозами судебной власти заявление главы партии Слуга народа Александра Корниенко, который сказал, что у его политсилы есть механизм влияния на Совет судей. Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Совета судей Богдан Монич.
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"Заявления Корниенко и Костина (нардеп СН, глава правового комитета Верховной Рады – ред.) рассматриваем как нескрытое давление и угрозы судебной ветви власти", – сказал он.
Монич не уверен, что с такими заявлениями "все члены Совета судей будут свободными при избрании членов Этического совета" – одного из ключевых органов судебной реформы, который предусмотрен законом о реформе Высшего совета правосудия (ВСП).
"Любое давление на подсознательном уровне вызывает сопротивление. Такую ли реформу ожидает украинский народ? Нужны ли ему ручные судьи?" – сказал он.
Монич также считает, что подобные заявления делаются для поднятия рейтинга и политиков и мешают имплементации закона о реформе ВСП. По его мнению, такие заявления влияют и на потенциальных членов Этического совета, которые "тоже понимают, что после избрания могут стать объектом огульной критики и беспощадного давления".
Монич напомнил, что Конституция гарантирует независимость судебной власти, и заверил: Совет судей будет выполнять закон о реформе ВСП и выбирать своих делегатов в Этический совет "свободно и по прозрачной процедуре" – не из-за давления.
- 13 сентября Совет судей не делегировал своих представителей в Этический совет – один из ключевых органов судебной реформы. Эксперт ЦПК Галина Чижик заявила LIGA.net, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов. Он отрицает блокирование судебной реформы и хочет иного распределения голосов в Этическом совете.
- 21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и месяц будет принимать документы, также он обратился к нардепам с просьбой изменить закон. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу. Послов G7 разочаровывает медлительность Совета судей.
- Вчера Корниенко заявил, что у власти есть механизм влияния на Совет судей.
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