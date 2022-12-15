Зеленский: Ликвидация ОАСК – сигнал всем судьям, что общество ждет справедливости

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы решение о ликвидации Окружного административного суда Киева стало "понятным сигналом" всем судьям, что общественность в Украине ждет от них справедливости. Об этом Зеленский сказал в выступлении на заседании пленума Верховного суда.

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"Я инициировал принятие закона о ликвидации ОАСК и хочу, чтобы это решение было очень понятным сигналом для всех судей о том, что общество ожидает только одного – справедливости", – сказал президент на торжественном заседании пленума Верховного суда.

Зеленский также поздравил судей с профессиональным праздником, Днем работников суда, и подчеркнул, что "это день людей, которые своей работой и принципами должны утверждать справедливость в обществе".

Он заявил, что как президент Украины не может и не будет "определять какие-то параметры" работы судей, но он так же, как и любой гражданин Украины, "заинтересован в том, чтобы в Украине обеспечивалась стабильная судебная практика, понятная обществу и применяемая судами низших инстанций".

Зеленский сказал, что надеется "на эффективную и прозрачную работу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины", и что "сейчас начинается движение... к новому восприятию людьми судебных органов".

15 декабря вступил в действие закон о ликвидации имеющего скандальную известность Окружного административного суда Киева.

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Сергій Бережний

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