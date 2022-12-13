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Рада ликвидировала ОАСК – дело за Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 13:16
Рада ликвидировала ОАСК – дело за Зеленским - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

13 декабря Верховная Рада одобрила ликвидацию одиозного Окружного административного суда Киева: "за" проголосовали 310 депутатов. Об этом сообщили в Facebook нардеп Дмитрий Гурин и Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

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По регламенту, если хотя бы у одного нардепа было замечание относительно принятия законопроекта в целом, Рада не смогла бы его принять. Замечаний не было.

Также Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

Вечером 12 декабря комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации ОАСК.

СПРАВКА. №5369 был внесен в Раду еще в апреле 2021-го как "неотложный" и предлагал создать вместо ОАСК новый суд – Киевский городской окружной админсуд. Инициативы по ликвидации ОАСК пошли после неоднократных скандалов: глава суда Павел Вовк и еще несколько судей на основании тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти.

ОАСК – суд первой инстанции, рассматривающий споры по поводу избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов госвласти или местного самоуправления.

Читайте также: Павел Волк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Євген Пилипенко
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