Рада ликвидировала ОАСК – дело за Зеленским

13 декабря Верховная Рада одобрила ликвидацию одиозного Окружного административного суда Киева: "за" проголосовали 310 депутатов. Об этом сообщили в Facebook нардеп Дмитрий Гурин и Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

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По регламенту, если хотя бы у одного нардепа было замечание относительно принятия законопроекта в целом, Рада не смогла бы его принять. Замечаний не было.

Также Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

Вечером 12 декабря комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации ОАСК.

ОАСК – суд первой инстанции, рассматривающий споры по поводу избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов госвласти или местного самоуправления.

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Євген Пилипенко

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