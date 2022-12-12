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Профильный комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации ОАСК

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 22:59
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации ОАСК - Фото
Председатель ОАСК Павел Вовк (скриншот видео)

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 12 декабря поддержал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева, сообщил член комитета, депутат от Слуги народа Роман Бабий.

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"Рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда – № 5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом", – написал он в Facebook.

Депутат добавил, что рассмотрение законопроектов в зале заседаний Верховной Рады может состояться в ближайшее время.

  • Законопроект №5369 был внесен в парламент в апреле 2021 года со статусом "неотложный". Он предлагает создать вместо ОАСК новый суд – Киевский городской окружной административный суд.
  • ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры по поводу избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве.
  • Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда подозреваются в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на разные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.
  • 9 декабря 2022 года США ввели санкции против Павла Вовка.

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Андрій Водяний
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павел вовк ОАСК верховная рада
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