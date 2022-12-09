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Судья Вовк под санкциями: США ввели их в отношении действующего главы ОАСК за коррупцию

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 21:38
Судья Вовк под санкциями: США ввели их в отношении действующего главы ОАСК за коррупцию - Фото
Павел Вовк (Фото - скриншот из видео)

Государственный департамент США сообщил о введении санкций в отношении действующего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Санкции, как сформулировано в заявлении, введены в отношении судьи Вовка и двух ближайших членов его семьи в связи с "вымогательством взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы".

Фото – скриншот

В предуведомлении к сообщению Госдепа сказано, что новые санкции введены "по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека". 

К фигурантам списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, в отношении их США также вводят визовые ограничения.

  • 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
  • 17 марта 2021 года НАБУ завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы.
  • 29 сентября ВАКС оштрафовал руководителя ОАСК Павла Вовка за неявку в суд.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Сергій Бережний
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коррупция ОАСК санкции судья павел вовк
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