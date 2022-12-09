Судья Вовк под санкциями: США ввели их в отношении действующего главы ОАСК за коррупцию

Государственный департамент США сообщил о введении санкций в отношении действующего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Санкции, как сформулировано в заявлении, введены в отношении судьи Вовка и двух ближайших членов его семьи в связи с "вымогательством взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы".

В предуведомлении к сообщению Госдепа сказано, что новые санкции введены "по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека".

К фигурантам списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, в отношении их США также вводят визовые ограничения.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

17 марта 2021 года НАБУ завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы.

29 сентября ВАКС оштрафовал руководителя ОАСК Павла Вовка за неявку в суд.

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Сергій Бережний

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