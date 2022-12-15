UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОАСК больше нет – ликвидирован в День работников суда

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 12:53
ОАСК больше нет – ликвидирован в День работников суда - Фото
Фото: пресс-служба ОАСК

Сегодня, 15 декабря, вступил в действие закон о ликвидации имеющего скандальную известность Окружного административного суда Киева. Это совпало с Днем работников суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Facebook ОАСК написал, что несмотря на критику и "заказные сюжеты", судьи "продолжали выполнять свою работу", а традиционно мизерные показатели доверия украинцев к судам назвал "манипулятивными рейтингами".

Вместо упраздненного суда будет образован Киевский городской окружной админсуд, куда и будут переданы дела ОАСК.

Что это даст, LIGA.net объяснила в прошлогодней статье "Сможет ли Зеленский закрыть "тайную комнату" Вовка" и новой – "Конец "Волчьей стаи".

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

"Верховенство права и реальное равенство всех перед законом, независимо от статуса и имущественного положения – это главный аргумент демократии и предпосылка правового порядка в государстве", – говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского работникам судов.

Он добавил, что в военное время "личным фронтом" каждого судьи и работника аппарата суда является "приверженность присяге судьи, объективное, беспристрастное, независимое, справедливое и квалифицированное осуществление правосудия от имени Украины, а также честное и добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей".

  • Год назад LIGA.net спрашивала у Зеленского, почему законопроект о ликвидации ОАСК надолго застрял в Раде: он ответил, что это "поломало бы всю Раду".
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судебная реформа ОАСК суд ликвидация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 