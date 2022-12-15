ОАСК больше нет – ликвидирован в День работников суда

Сегодня, 15 декабря, вступил в действие закон о ликвидации имеющего скандальную известность Окружного административного суда Киева. Это совпало с Днем работников суда.

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В Facebook ОАСК написал, что несмотря на критику и "заказные сюжеты", судьи "продолжали выполнять свою работу", а традиционно мизерные показатели доверия украинцев к судам назвал "манипулятивными рейтингами".

Вместо упраздненного суда будет образован Киевский городской окружной админсуд, куда и будут переданы дела ОАСК.

Что это даст, LIGA.net объяснила в прошлогодней статье "Сможет ли Зеленский закрыть "тайную комнату" Вовка" и новой – "Конец "Волчьей стаи".

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"Верховенство права и реальное равенство всех перед законом, независимо от статуса и имущественного положения – это главный аргумент демократии и предпосылка правового порядка в государстве", – говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского работникам судов.

Он добавил, что в военное время "личным фронтом" каждого судьи и работника аппарата суда является "приверженность присяге судьи, объективное, беспристрастное, независимое, справедливое и квалифицированное осуществление правосудия от имени Украины, а также честное и добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей".

Год назад LIGA.net спрашивала у Зеленского, почему законопроект о ликвидации ОАСК надолго застрял в Раде: он ответил, что это "поломало бы всю Раду".

Євген Пилипенко

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