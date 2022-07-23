Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия
Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для осуществления им назначения на должность члена Высшего совета правосудия. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Зеленский утвердил положение о проведении конкурса и постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов.
В состав конкурсной комиссии вошли:
Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
Тарас Дидыч – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- 22 февраля одновременно уволились по собственному желанию 10 членов Высшего совета правосудия – государственный орган прекратил работу.
Комментарии