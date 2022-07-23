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Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 23:57
Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для осуществления им назначения на должность члена Высшего совета правосудия. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Зеленский утвердил положение о проведении конкурса и постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Тарас Дидыч – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;

Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;

Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

  • 22 февраля одновременно уволились по собственному желанию 10 членов Высшего совета правосудия – государственный орган прекратил работу. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский всп
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