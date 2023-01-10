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Кабмин провалил утверждение антикоррупционной программы, необходимой для членства в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 13:33
Кабмин провалил утверждение антикоррупционной программы, необходимой для членства в ЕС - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба КМЭФ)

Правительство провалило утверждение Государственной антикоррупционной программы (ДАП), полностью соответствующей стандартам ЕС, и вернуло ее на доработку. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин.

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"Несмотря на то, что в ЕС прямо заявили, что текст Программы полностью соответствует их стандартам и рекомендациям, чиновники вернули текст на доработку. Причина — требуют от НАПК учесть 550 правок, предоставленных рядом государственных органов", – написал он.

Юрчишин привел несколько поправок.

По его словам, Офису генпрокурора, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности не понравилась норма о введении открытого и прозрачного конкурса на должность их руководителей с участием международных экспертов.

Депутат напомнил, что сейчас генпрокурора назначает парламент по представлению президента, "и, как свидетельствует практика, в должности может оказаться на 100% свой человек, пусть даже и без юридического образования". Офис генпрокурора, по словам Юрчишина, апеллирует к тому, что открытый конкурс с участием международных экспертов ставит под сомнение легитимность избранного председателя. "То, что таким образом выбирают директора НАБУ или руководителя САП Офис прокурора в своих рассуждениях, повторяющих российскую пропаганду, не останавливает", – отметил нардеп.

Также, по его словам, Офису генпрокурора, ГБР, а также Минюсту, Минфину и Госфинмониторингу не понравились нормы об усилении независимости НАБУ и САП. "Например, они выступают против образования экспертного учреждения при НАБУ, где нельзя будет исказить результаты экспертизы по заказу коррупционеров, как это часто происходит сейчас", – написал депутат. По его словам, им также не нравится введение предохранителей против затягивания конкурса по избранию руководителя САП, "которое в случае Александра Клименко мы наблюдали в течение двух лет".

Против Антикоррупционной программы в части судебной реформы выступил "ставленник Павла Вовка", председатель Совета судей Богдан Монич, сообщил Юрчишин. Судью, по его словам, не устроила перспектива разработки единых критериев добродетели и профессиональной этики судей. "По его мнению, все и так хорошо работает", – написал нардеп.

Он напомнил, что Государственная антикоррупционная программа является составляющей Антикоррупционной стратегии. Сама стратегия была принята незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС как сигнал о том, что Украина готова производить решительные изменения для эффективной борьбы с коррупцией.

Читайте также: Международные стандарты в сфере противодействия коррупции: как их внедряют в Украине?



Вадим Ребрина
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