Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур судей КСУ – голосование по фракциям

Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатур судей Конституционного суда. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, парламент принял законопроект №7662 об отборе кандидатур на должности судей КСУ на конкурсных основаниях в целом.

Решение поддержало 245 нардепов.

Голосование по фракциям и группам:

– Слуга народа – 183;

– Европейская солидарность – 0;

– Батькивщина – 0;

– Платформа за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ) – 15;

– За будущее – 10;

– Голос – 10;

– Доверие – 12;

– Восстановление Украины – 11;

– Внефракционные – 4.

Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту писала об угрозе политизации (поскольку половину членов комиссии по отбору судей делегировала власть) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно в случае состава комиссии, который предусматривает законопроект №7662.

7 декабря Конституционный суд Украины принял заявления об отставке трех судей.

В июле суд заочно арестовал отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

22 сентября сообщалось, что ГБР проверит информацию журналистов о выезде из страны ряда военнообязанных граждан Украины, в том числе о незаконной переправке через границу Тупицкого.

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Дмитро Гриниченко

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