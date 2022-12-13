Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур судей КСУ – голосование по фракциям
Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатур судей Конституционного суда. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его словам, парламент принял законопроект №7662 об отборе кандидатур на должности судей КСУ на конкурсных основаниях в целом.
Решение поддержало 245 нардепов.
Голосование по фракциям и группам:
– Слуга народа – 183;
– Европейская солидарность – 0;
– Батькивщина – 0;
– Платформа за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ) – 15;
– За будущее – 10;
– Голос – 10;
– Доверие – 12;
– Восстановление Украины – 11;
– Внефракционные – 4.
Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту писала об угрозе политизации (поскольку половину членов комиссии по отбору судей делегировала власть) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно в случае состава комиссии, который предусматривает законопроект №7662.
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