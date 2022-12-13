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Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур судей КСУ – голосование по фракциям

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 18:59
Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур судей КСУ – голосование по фракциям - Фото
Верховная Рада (фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада приняла законопроект о конкурсном отборе кандидатур судей Конституционного суда. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, парламент принял законопроект №7662 об отборе кандидатур на должности судей КСУ на конкурсных основаниях в целом.

Решение поддержало 245 нардепов. 

Голосование по фракциям и группам: 

– Слуга народа – 183;

Европейская солидарность – 0;

Батькивщина – 0;

Платформа за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ) – 15;

– За будущее – 10;

Голос – 10;

– Доверие – 12;

– Восстановление Украины – 11;

– Внефракционные – 4. 

Венецианская комиссия в своем заключении по законопроекту писала об угрозе политизации (поскольку половину членов комиссии по отбору судей делегировала власть) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно в случае состава комиссии, который предусматривает законопроект №7662.

Читайте также: КСУ признал конституционной отмену неприкосновенности народных депутатов 

Дмитро Гриниченко
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верховная рада Конституционный суд Украины Ярослав Железняк
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