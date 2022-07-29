Суд заочно арестовал Тупицкого: теперь можно просить об экстрадиции из Австрии – ГБР

Суд заочно арестовал отстраненного главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения для Тупицкого в виде содержания под стражей. Залог, внесенный ранее за Тупицкого, идет в доход государства.

Тупицкому грозит до пяти лет тюрьмы, он обвиняется в ложных показаниях, соединенных с созданием доказательств защиты, и подкупе свидетеля ради предоставления ложных показаний.

По данным ГБР, в октябре 2018 года Тупицкий, занимавший в то время должность замглавы КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Также в ГБР заявляют, что Тупицкий в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу о противоправном завладении активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в Донецкой области.

В марте журналисты Схем заметили Тупицкого в Австрии, хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

В конце мая 2022-го Тупицкий был объявлен в международный розыск.

29 декабря 2020-го Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

В мае 2021-го дело Тупицкого о заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля было передано в суд.

В ноябре 2021-го в суд было передано дело Тупицкого и главного бухгалтера КСУ о подделке информации, по этим статьям им грозит до шести лет тюрьмы.

Оксана Житнюк

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