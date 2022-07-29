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Суд заочно арестовал Тупицкого: теперь можно просить об экстрадиции из Австрии – ГБР

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29.07.2022, 14:12
Суд заочно арестовал Тупицкого: теперь можно просить об экстрадиции из Австрии – ГБР - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Суд заочно арестовал отстраненного главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения для Тупицкого в виде содержания под стражей. Залог, внесенный ранее за Тупицкого, идет в доход государства.

Тупицкому грозит до пяти лет тюрьмы, он обвиняется в ложных показаниях, соединенных с созданием доказательств защиты, и подкупе свидетеля ради предоставления ложных показаний.

По данным ГБР, в октябре 2018 года Тупицкий, занимавший в то время должность замглавы КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Также в ГБР заявляют, что Тупицкий в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу о противоправном завладении активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в Донецкой области.

В марте журналисты Схем заметили Тупицкого в Австрии, хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

В конце мая 2022-го Тупицкий был объявлен в международный розыск.

Оксана Житнюк
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австрия экстрадиция мера пресечения ксу гбр Александр Тупицкий
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