"Схемы": Отстраненный глава КСУ Тупицкий – в Австрии. Официально он границу не пересекал

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Она также показала фото Тупицкого в Вене. Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий был замечен в Вене, Австрия. Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции. Об этом сообщает журналистка "Схем" Наталья Седлецкая у себя в Facebook Она также показала фото Тупицкого в Вене.

Как указывает Седлецкая, Тупицкому 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать заграницу.



"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении им границы – это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Австрии 24 марта", – пишет Седлецкая.

Александр Тупицкий – обвиняемый в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ДБР.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, а 26 февраля продлил указ об отстранении еще на месяц.

27 марта 2021 года президент упразднил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Три дня спустя Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный суд.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

Валерия Давыдова

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