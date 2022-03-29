UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Схемы": Отстраненный глава КСУ Тупицкий – в Австрии. Официально он границу не пересекал

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 22:14
Александр Тупицкий, фото – пресс-служба КСУ
Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий был замечен в Вене, Австрия. Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции. Об этом сообщает журналистка "Схем" Наталья Седлецкая у себя в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она также показала фото Тупицкого в Вене.
"Схемы": Отстраненный глава КСУ Тупицкий – в Австрии. Официально он границу не пересекал
Как указывает Седлецкая, Тупицкому 59 лет, то есть он призывного возраста и подпадает под категорию лиц, которым ограничена возможность выехать заграницу.

"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении им границы – это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Австрии 24 марта", – пишет Седлецкая.
Александр Тупицкий – обвиняемый в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ДБР.
Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
австрия ксу тупицкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 