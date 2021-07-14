Верховный суд отменил указ Зеленского по Тупицкому. ОП это решение не признает

Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Называем вещи своими именами. Безусловно, сегодняшнее решение Верховного суда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному. Про классическую судейскую коррупцию", – отметил Подоляк.

По мнению советника ОП, принятое Верховным судом решение по Тупицкому направлено против конкретных законов об "очищении Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалифкомиссии", поскольку после их принятия "у коррумпированных судей не будет шанса сохранить влияние".

Подоляк заявил, что Тупицкого сейчас пытаются вернуть, чтобы "защитить коррупционную систему", а также чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы антиконституционным способом". Офис президента будет подавать апелляцию, так как "президент действовал законно и в интересах общества", – подчеркнул советник.

"Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", – заявил Подоляк.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный суд.

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Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

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