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Верховный суд отменил указ Зеленского по Тупицкому. ОП это решение не признает

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 16:15
Верховный суд отменил указ Зеленского по Тупицкому. ОП это решение не признает - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Называем вещи своими именами. Безусловно, сегодняшнее решение Верховного суда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному. Про классическую судейскую коррупцию", – отметил Подоляк.

По мнению советника ОП, принятое Верховным судом решение по Тупицкому направлено против конкретных законов об "очищении Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалифкомиссии", поскольку после их принятия "у коррумпированных судей не будет шанса сохранить влияние". 

Подоляк заявил, что Тупицкого сейчас пытаются вернуть, чтобы "защитить коррупционную систему", а также чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы антиконституционным способом". Офис президента будет подавать апелляцию, так как "президент действовал законно и в интересах общества", – подчеркнул советник.

"Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", – заявил Подоляк.

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Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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ВСУ ксу Александр Тупицкий указ Зеленского назначение тупицкого
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