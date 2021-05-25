Обвинение против Тупицкого передано в суд
Обвинительный акт против бывшего главы Конституционного суда передан в Подольский суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Экс-глава КСУ обвиняется в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Подозрение по этим статьям УК ранее было предъявлено Александру Тупицкому, указ о назначении которого судьей КСУ был отменен президентом Владимиром Зеленским.
По версии следствия, экс-глава КСУ в октябре 2018 года по корыстным мотивам и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда, который разыскивается правоохранителями, подкупил свидетеля, чтобы он отказался от показаний или дал заведомо неправдивые показания в деле о противозаконном завладении активами Зуевского энергомеханического завода.
Также следствие считает, что обвиняемый в 2018-2019 годах неоднократно давал следователю Генпрокуратуры заведомо ложные показания по этому делу, объединенные с искусственно созданными доказательствами защиты.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- Тупицкий несколько раз не являлся на заседания суда, где ему должны выбрать меру пресечения.
- 13 мая у Тупицкого прошли обыски.
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