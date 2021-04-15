Тупицкий опять не явился в суд: в прошлый раз заболела мать, в этот раз – он сам

Сегодня прошло очередное заседание Печерского суда Киева по избранию меры пресечения для отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого. Правда, сам он на слушание не пришел – адвокат объяснил это тем, что его подзащитный заболел.

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Правозащитник напомнил, что по закону нахождение лица на стационарном лечении является одной из уважительных причин неявки в судебное заседание и заявил, что Тупицкого было госпитализировано в институт Амосова.

В свою очередь, сторона обвинения отметила, что без подозреваемого нет смысла рассматривать дело и Тупицкого необходимо доставить в суд принудительно, так как, например, в прошлый раз он не явился из-за плохого самочувствия матери. При этом, никаких подтверждающих документов адвокат ни в тот раз, ни в этот не предоставил.

Судья постановил отложить избрание меры пресечения на 29 апреля.

24 декабря 2021 года стало известно, что Тупицкого вызывают для вручения подозрения в ОГП.

28 декабря глава КСУ не пришел в Офис ОГП для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение ложными показаниями.

7 апреля Печерский суд перенес слушание об избрании меры пресечения Тупицкому на 15 апреля, так как обвиняемый не явился на заседание.

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Дарья Мостовая

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