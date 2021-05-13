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ГБР проводит обыск у Тупицкого

13.05.2021, 10:41
ГБР проводит обыск у Тупицкого - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Государственное бюро расследований проводит сегодня, 13 мая 2021 года, обыск у Александра Тупицкого, чье назначение на должность судьи Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский. Об этом  LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Обыски идут, и это только начало", – заявил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

По данным ZN.ua, следователи пришли по адресу проживания Тупицкого в Киеве в 6:00 утра. Обыск проходит в присутствии Тупицкого, его семьи и адвоката.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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