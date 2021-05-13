ГБР проводит обыск у Тупицкого
13.05.2021, 10:41
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)
Государственное бюро расследований проводит сегодня, 13 мая 2021 года, обыск у Александра Тупицкого, чье назначение на должность судьи Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.
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"Обыски идут, и это только начало", – заявил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
По данным ZN.ua, следователи пришли по адресу проживания Тупицкого в Киеве в 6:00 утра. Обыск проходит в присутствии Тупицкого, его семьи и адвоката.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 12 апреля заседание КСУ, на котором должны были рассмотреть увольнение Тупицкого с должности судьи, не состоялось из-за неявки судей.
- Тупицкий несколько раз не являлся на заседания суда, где ему должны выбрать меру пресечения.
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