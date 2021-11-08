Подделка информации. Дело Тупицкого и главного бухгалтера КСУ передано в суд

Отстраненному председателю Конституционного суда Александру Тупицкому и главному бухгалтеру КСУ грозит до шести лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов КСУ. Дело передано в суд, сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.

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В Госбюро заявили, что после отстранения с должности председателя КСУ в декабре 2020-го президентом Владимиром Зеленским Тупицкий "решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить управлять КСУ". Он дал главному бухгалтеру суда указание использовать его личный ключ в системе "Клиент Казначейства – Казначейство", чтобы подписывать бухгалтерские документы от его имени. Также он передал защищенный носитель со своей электронной подписью и пароль. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже тогда, когда Тупицкого не было в Украине.

ГБР и ОГП заявляют, что с декабря 2020-го по февраль 2021-го было подписано 207 электронных платежных поручений, документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений. Также были подписаны поручения на выплату вознаграждения судье, зарплат, надбавок и премий сотрудникам секретариата КСУ.

Тупицкого и главного бухгалтера КСУ будут судить по статьям о подстрекательстве и пособничестве, а также несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, по предварительному сговору с группой лиц, что привело к подделке информации. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В октябре 2021-го Госбюро расследований заявило о завершении расследования и сообщило, что Государственная казначейская служба заблокировала квалифицированную электронную подпись отстраненного председателя КСУ.

29 декабря 2020-го Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

19 октября КСУ решил открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого.

Оксана Житнюк

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