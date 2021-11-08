Подделка информации. Дело Тупицкого и главного бухгалтера КСУ передано в суд
Отстраненному председателю Конституционного суда Александру Тупицкому и главному бухгалтеру КСУ грозит до шести лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов КСУ. Дело передано в суд, сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и Госбюро расследований.
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В Госбюро заявили, что после отстранения с должности председателя КСУ в декабре 2020-го президентом Владимиром Зеленским Тупицкий "решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить управлять КСУ". Он дал главному бухгалтеру суда указание использовать его личный ключ в системе "Клиент Казначейства – Казначейство", чтобы подписывать бухгалтерские документы от его имени. Также он передал защищенный носитель со своей электронной подписью и пароль. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже тогда, когда Тупицкого не было в Украине.
ГБР и ОГП заявляют, что с декабря 2020-го по февраль 2021-го было подписано 207 электронных платежных поручений, документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений. Также были подписаны поручения на выплату вознаграждения судье, зарплат, надбавок и премий сотрудникам секретариата КСУ.
Тупицкого и главного бухгалтера КСУ будут судить по статьям о подстрекательстве и пособничестве, а также несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, по предварительному сговору с группой лиц, что привело к подделке информации. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
В октябре 2021-го Госбюро расследований заявило о завершении расследования и сообщило, что Государственная казначейская служба заблокировала квалифицированную электронную подпись отстраненного председателя КСУ.
- 29 декабря 2020-го Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.
- 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
- 19 октября КСУ решил открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого.
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