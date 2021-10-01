"Подделка информации". ГБР завершило следствие по делу против отстраненного главы КСУ

Следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование против отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера КСУ по факту организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ГБР, после отстранения президентом Владимиром Зеленским с должности председателя КСУ, Тупицкий дал главному бухгалтеру суда незаконное указание об использовании его личного ключа для вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство", чтобы подписывать бухгалтерские документы в электронной форме от его имени, также он передал защищенный носитель со своей электронной подписью.

По информации следствия, главный бухгалтер КСУ с 29 декабря 2020-го до 9 февраля 2021 года совершила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала бухгалтерские документы с помощью электронной цифровой подписи Тупицкого.

Также от имени Тупицкого были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, а также зарплаты, премий и надбавок сотрудникам Секретариата КСУ.

В ГБР квалифицировали действия Тупицкого и бухгалтера по статьям о подстрекательстве и пособничестве, а также о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, которое привело к подделке информации.

В Бюро отметили, что сегодня Государственная казначейская служба заблокировала квалифицированную электронную подпись отстраненного председателя КСУ на основании письма ГБР.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

24 сентября ОАСК открыл дело по иску Тупицкого и Касминина. Они требуют снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента.

Наталия Медведева

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