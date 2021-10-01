"Подделка информации". ГБР завершило следствие по делу против отстраненного главы КСУ
Следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование против отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера КСУ по факту организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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По данным ГБР, после отстранения президентом Владимиром Зеленским с должности председателя КСУ, Тупицкий дал главному бухгалтеру суда незаконное указание об использовании его личного ключа для вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство", чтобы подписывать бухгалтерские документы в электронной форме от его имени, также он передал защищенный носитель со своей электронной подписью.
По информации следствия, главный бухгалтер КСУ с 29 декабря 2020-го до 9 февраля 2021 года совершила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала бухгалтерские документы с помощью электронной цифровой подписи Тупицкого.
Также от имени Тупицкого были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, а также зарплаты, премий и надбавок сотрудникам Секретариата КСУ.
В ГБР квалифицировали действия Тупицкого и бухгалтера по статьям о подстрекательстве и пособничестве, а также о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, которое привело к подделке информации.
В Бюро отметили, что сегодня Государственная казначейская служба заблокировала квалифицированную электронную подпись отстраненного председателя КСУ на основании письма ГБР.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.
- 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
- 24 сентября ОАСК открыл дело по иску Тупицкого и Касминина. Они требуют снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента.
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