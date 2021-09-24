Тупицкий и Касминин подали в суд на Офис президента. ОАСК открыл дело

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску отстраненных главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Они обратились в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента, сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тупицкий и Касминин подали иск против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи КСУ. Третьи лица в иске – президент Владимир Зеленский и Конституционный суд.

Как сообщают в ОАСК, Тупицкий и Касминин требуют признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии 20 августа 2021-го об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент.

Также они оспаривают действия конкурсной комиссии и ОП, которые разместили данное объявление на сайте президента. Тупицкий и Касминин просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать объявление.

Сообщается, что суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

27 марта 2021-го Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ.

Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.

14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВС не будут и пообещали подать апелляцию.

17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства.

19 августа пять общественных организаций призвали Зеленского не проводить конкурс на должность судьи КСУ по квоте президента. Они считают, что это не решит, а только усугубит конституционный кризис, потому что на сегодня "юридически отсутствуют вакансии судей КСУ по квоте президента". Вместо этого предлагают подождать до сентября 2022 года, когда закончатся полномочия Тупицкого и Касминина, "тогда же безупречно конституционным способом откроются вакансии судей КСУ по квоте президента".

Читайте также: Вениславский: Тупицкий точно не вернется в КСУ, у Зеленского есть 100% рычаги влияния

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.