Тупицкий и Касминин подали в суд на Офис президента. ОАСК открыл дело
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску отстраненных главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Они обратились в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента, сообщает пресс-служба ОАСК.
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Тупицкий и Касминин подали иск против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи КСУ. Третьи лица в иске – президент Владимир Зеленский и Конституционный суд.
Как сообщают в ОАСК, Тупицкий и Касминин требуют признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии 20 августа 2021-го об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент.
Также они оспаривают действия конкурсной комиссии и ОП, которые разместили данное объявление на сайте президента. Тупицкий и Касминин просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать объявление.
Сообщается, что суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
- 27 марта 2021-го Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ.
- Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.
- 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВС не будут и пообещали подать апелляцию.
- 17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства.
- 19 августа пять общественных организаций призвали Зеленского не проводить конкурс на должность судьи КСУ по квоте президента. Они считают, что это не решит, а только усугубит конституционный кризис, потому что на сегодня "юридически отсутствуют вакансии судей КСУ по квоте президента". Вместо этого предлагают подождать до сентября 2022 года, когда закончатся полномочия Тупицкого и Касминина, "тогда же безупречно конституционным способом откроются вакансии судей КСУ по квоте президента".
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