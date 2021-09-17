Тупицкий подал в суд: требует, чтобы с сайта ОП сняли объявление о конкурсе на судью КСУ

В Окружной админсуд Киева поступил иск главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Тупицкий и Касминин просят суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа об утверждении объявления о начале конкурса.

Истцы считают, что конкурсная комиссия должна отозвать объявление с сайта ОП. Чем обосновали судьи свой иск, в ОАСК не сообщают.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

19 августа пять общественных организаций, среди которых фонд DEJURE и Центр противодействия коррупции, призвали президента Владимира Зеленского не проводить конкурс на должность судьи КСУ по квоте президента. Они считают, что это не решит, а только усугубит конституционный кризис, потому что на сегодня "юридически отсутствуют вакансии судей КСУ по квоте президента".

Общественники предложили Зеленскому вместо проведения конкурса публично поддержать находящийся на рассмотрении в Раде законопроект № 4533 с поправками депутата Ярослава Юрчишина, "предусматривающими настоящий конкурсный отбор судей КСУ".

Они предлагают президенту подождать до сентября 2022 года, когда закончатся полномочия Тупицкого и Касминина, "тогда же безупречно конституционным способом откроются вакансии судей КСУ по квоте президента".

27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ.

Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.

14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию.

17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства.







Вадим Ребрина

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