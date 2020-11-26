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Дело ОАСК. НАБУ хочет арестовать Вовка и других судей

26.11.2020, 11:11
Дело ОАСК. НАБУ хочет арестовать Вовка и других судей - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

Детективы Национального антикоррупционного бюро хотят задержать судей Окружного административного суда Киева, которых подозревают в попытке захвата власти. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Проекты ходатайств к Высшему совету правосудия о задержании судей поданы генеральному прокурору.

В НАБУ считают, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей грубо уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей, поэтому должны быть задержаны и содержаться под стражей.

В НАБУ отметили, что ходатайство о выборе меры пресечения было вручено Вовку 12 октября, на следующий день оно было подано в ВАКС. Но Вовк не явился на заседания суда 22 и 29 октября и 2, 5 и 23 ноября.

Детективы НАБУ 20 раз пытались вручить Вовку повестки в суд, но ни по месту работы, ни по месту регистрации его не нашли. 3 ноября Вовк повторно был объявлен в розыск.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
  • 12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.
Денис Юдин
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