Дело ОАСК. НАБУ хочет арестовать Вовка и других судей

Детективы Национального антикоррупционного бюро хотят задержать судей Окружного административного суда Киева, которых подозревают в попытке захвата власти. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Проекты ходатайств к Высшему совету правосудия о задержании судей поданы генеральному прокурору.

В НАБУ считают, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей грубо уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей, поэтому должны быть задержаны и содержаться под стражей.

В НАБУ отметили, что ходатайство о выборе меры пресечения было вручено Вовку 12 октября, на следующий день оно было подано в ВАКС. Но Вовк не явился на заседания суда 22 и 29 октября и 2, 5 и 23 ноября.

Детективы НАБУ 20 раз пытались вручить Вовку повестки в суд, но ни по месту работы, ни по месту регистрации его не нашли. 3 ноября Вовк повторно был объявлен в розыск.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.

Денис Юдин

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