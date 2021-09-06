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Замглавы ОАСК не пришел на заседание ВАКС. Суд постановил привести его принудительно

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 16:40
Замглавы ОАСК не пришел на заседание ВАКС. Суд постановил привести его принудительно - Фото
Евгений Аблов (Скриншот видео Youtube/BIHUS info)

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева не явился сегодня, 6 сентября, в Высший антикоррупционный суд на заседание по избранию ему меры пресечения. Суд постановил привести его принудительно. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Сегодня в ВАКС должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя ОАСК.

Как отмечается, подозреваемый, будучи надлежащим образом вызван, на судебное заседание не явился.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, речь идет о замглавы ОАСК Евгении Аблове.

По информации адвокатов Аблова, подозреваемый не пришел в суд, поскольку находится на больничном.

В ВАКС подчеркнули, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, факт лечения не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Также в антикорсуде отметили, что у судьи ВАКС нет информации о наличии у подозреваемого тяжелой болезни, или о невозможности покинуть больницу, в которой он лечится.

В связи с этим судья ВАКС постановил "осуществить привод подозреваемого на судебное заседание 15 сентября 2021 года на 12:45".

Выполнение постановления поручили соответствующим подразделениям НАБУ под контролем прокурора САП.

Постановление обжалованию не подлежит.

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Наталия Медведева
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