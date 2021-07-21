Вениславский: Тупицкий точно не вернется в КСУ, у Зеленского есть 100% рычаги влияния
Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не вернется в КСУ, и у президента Владимира Зеленского есть 100% рычаги влияния, чтобы не допустить этого. Такое мнение выразил нардеп от Слуги народа и представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью 24-му каналу.
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"Я убежден, что господин Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий решения Большой палаты Верховного суда", – сказал он, добавив, что у Зеленского есть юридически 100% рычаги влияния, как не допустить такую "одиозную личность" к выполнению столь важных функций в КСУ.
Вениславский также прокомментировал дело, которое Госбюро расследований открыло против судей Верховного суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому. По его словам, не стоит из этого делать "информационную сенсацию", так как ГБР открывает дело после получения соответствующего заявления от "любого человека" – даже если заявление "придумано или кто-то написал на потолке свои фантазии".
"Это не реакция ГБР на решение Кассационного административного суда – это просто реакция ГБР на заявление, которое поступило от какой-то общественной организации, я даже не знаю, какой", – добавил он.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
- 29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, а 26 февраля продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.
- 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
- 19 июля стало известно, что ГБР открыло дело против судей Кассационного админсуда, на что в ВС сказали - по закону судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления.
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