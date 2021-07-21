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Вениславский: Тупицкий точно не вернется в КСУ, у Зеленского есть 100% рычаги влияния

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21.07.2021, 10:21
Вениславский: Тупицкий точно не вернется в КСУ, у Зеленского есть 100% рычаги влияния - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не вернется в КСУ, и у президента Владимира Зеленского есть 100% рычаги влияния, чтобы не допустить этого. Такое мнение выразил нардеп от Слуги народа и представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью 24-му каналу.

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"Я убежден, что господин Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий решения Большой палаты Верховного суда", – сказал он, добавив, что у Зеленского есть юридически 100% рычаги влияния, как не допустить такую "одиозную личность" к выполнению столь важных функций в КСУ.

Вениславский также прокомментировал дело, которое Госбюро расследований открыло против судей Верховного суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому. По его словам, не стоит из этого делать "информационную сенсацию", так как ГБР открывает дело после получения соответствующего заявления от "любого человека" – даже если заявление "придумано или кто-то написал на потолке свои фантазии".

"Это не реакция ГБР на решение Кассационного административного суда – это просто реакция ГБР на заявление, которое поступило от какой-то общественной организации, я даже не знаю, какой", – добавил он.

СПРАВКА. КСУ и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы. Тогда решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис. На сегодняшний день бывший глава КСУ Александр Тупицкий является фигурантом нескольких дел о преступлениях против правосудия и госизмене.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ксу гбр федор вениславский Александр Тупицкий
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